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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報93.54美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間15日22:02股價上漲4.46美元，報93.54美元，漲幅5.01%，成交量377,191（股），盤中最高價93.54美元、最低價91.03美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.78%
  • 近 1 月：+0.63%
  • 近 3 月：+49.19%
  • 近 6 月：-32.49%
  • 今年以來：-45.06%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A92.31+3.63%

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