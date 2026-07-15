盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報93.54美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間15日22:02股價上漲4.46美元，報93.54美元，漲幅5.01%，成交量377,191（股），盤中最高價93.54美元、最低價91.03美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.78%
- 近 1 月：+0.63%
- 近 3 月：+49.19%
- 近 6 月：-32.49%
- 今年以來：-45.06%
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