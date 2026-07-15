鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏利金融(MFC-US)EPS預估下修至3.18元，預估目標價為40.80元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對宏利金融(MFC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.23元下修至3.18元，其中最高估值3.32元，最低估值3.04元，預估目標價為40.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.32(3.33)
|3.73
|4.05
|最低值
|3.04(3.04)
|3.28
|3.56
|平均值
|3.19(3.21)
|3.53
|3.78
|中位數
|3.18(3.23)
|3.54
|3.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|296.07億
|315.34億
|333.62億
|最低值
|296.07億
|315.34億
|333.62億
|平均值
|296.07億
|315.34億
|333.62億
|中位數
|296.07億
|315.34億
|333.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.83
|2.83
|1.94
|2.08
|2.20
|營業收入
|471.86億
|122.10億
|372.92億
|392.52億
|437.27億
詳細資訊請看美股內頁：
宏利金融(MFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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