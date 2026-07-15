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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏利金融(MFC-US)EPS預估下修至3.18元，預估目標價為40.80元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對宏利金融(MFC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.23元下修至3.18元，其中最高估值3.32元，最低估值3.04元，預估目標價為40.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.32(3.33)3.734.05
最低值3.04(3.04)3.283.56
平均值3.19(3.21)3.533.78
中位數3.18(3.23)3.543.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值296.07億315.34億333.62億
最低值296.07億315.34億333.62億
平均值296.07億315.34億333.62億
中位數296.07億315.34億333.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.832.831.942.082.20
營業收入471.86億122.10億372.92億392.52億437.27億

詳細資訊請看美股內頁：
宏利金融(MFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMFC

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