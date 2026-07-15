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盤後速報 - 太設(2506)次交易(16)日除息0.2元，參考價8.75元

鉅亨網新聞中心

太設(2506-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為8.75元，相較今日收盤價8.95元，息值合計為0.2元，股息殖利率2.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 8.95 0.2 2.23% 0.0
2025/06/19 10.4 0.4 3.85% 0.0
2024/06/14 12.25 0.2 1.63% 0.0
2023/11/23 9.34 0.1 1.07% 0.0
2023/06/29 9.38 0.2 2.13% 0.0


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