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盤後速報 - 太設(2506)下週(7月16日)除息0.2元，預估參考價8.7元

鉅亨網新聞中心

太設(2506-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月9日)收盤價8.90元計算，預估參考價為8.7元，息值合計為0.2元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

太設(2506-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬代辦土木建築工程。土地開發興建房屋。H701010住宅及大樓開發租售業。近5日股價上漲2.06%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 8.90 0.2 2.25% 0.0
2025/06/19 10.4 0.4 3.85% 0.0
2024/06/14 12.25 0.2 1.63% 0.0
2023/11/23 9.34 0.1 1.07% 0.0
2023/06/29 9.38 0.2 2.13% 0.0

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