盤後速報 - 太設(2506)下週(7月16日)除息0.2元，預估參考價8.7元
鉅亨網新聞中心
太設(2506-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月9日)收盤價8.90元計算，預估參考價為8.7元，息值合計為0.2元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
太設(2506-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬代辦土木建築工程。土地開發興建房屋。H701010住宅及大樓開發租售業。近5日股價上漲2.06%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|8.90
|0.2
|2.25%
|0.0
|2025/06/19
|10.4
|0.4
|3.85%
|0.0
|2024/06/14
|12.25
|0.2
|1.63%
|0.0
|2023/11/23
|9.34
|0.1
|1.07%
|0.0
|2023/06/29
|9.38
|0.2
|2.13%
|0.0
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