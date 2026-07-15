盤後速報 - 富邦臺灣優質高息(00730)次交易(16)日除息0.11元，參考價28.39元
鉅亨網新聞中心
富邦臺灣優質高息(00730-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.11元。
首日參考價為28.39元，相較今日收盤價28.50元，息值合計為0.11元，股息殖利率0.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|28.50
|0.11
|0.39%
|0.0
|2026/06/16
|29.52
|0.11
|0.37%
|0.0
|2026/05/19
|26.19
|0.11
|0.42%
|0.0
|2026/04/20
|24.78
|0.11
|0.44%
|0.0
|2026/03/17
|22.82
|0.11
|0.48%
|0.0
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