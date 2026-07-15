營收速報 - 三商壽(2867)6月營收66.59億元年增率高達187.2％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為516.77億元，累計年增率335.29%。
最新價為8.85元，近5日股價上漲1.15%，相關金融保險下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+30538 張
- 外資買賣超：+28263 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2275 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|66.59億
|187%
|-51%
|26/5
|135.00億
|155%
|-30%
|26/4
|193.09億
|577%
|-1067%
|26/3
|-19.97億
|-701%
|-126%
|26/2
|77.24億
|-12%
|19%
|26/1
|64.82億
|13%
|-55%
三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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