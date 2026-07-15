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營收速報 - 三商壽(2867)6月營收66.59億元年增率高達187.2％

鉅亨網新聞中心

三商壽(2867-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣66.59億元，年增率187.2%，月增率-50.67%。

今年1-6月累計營收為516.77億元，累計年增率335.29%。

最新價為8.85元，近5日股價上漲1.15%，相關金融保險下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+30538 張
  • 外資買賣超：+28263 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2275 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 66.59億 187% -51%
26/5 135.00億 155% -30%
26/4 193.09億 577% -1067%
26/3 -19.97億 -701% -126%
26/2 77.24億 -12% 19%
26/1 64.82億 13% -55%

三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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