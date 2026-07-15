和運租車Q3上市 挑戰年營收300億元新高 樂觀看中古車市潛力

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-15 15:57

和泰車 (2207-TW) 集團旗下國內汽車租賃市場龍頭和運租車 (7855-TW) 將於明日舉辦上市前業績發表會，預計第三季掛牌上市，成為和泰集團在資本市場上的另一隻重量級小金雞；和運租車董事長劉源森今 (15) 日表示，長年穩健成長，今年營收挑戰 300 億元新高大關，將持續導入 AI 改善流程，發展更完善的汽車全生命週期的生態圈，尤其看好個人租車和中古車市場的發展空間相當大。

和運租車董事長劉源森。(圖：和運提供)

和運租車總經理謝富來。(圖：和運提供)

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和運租車成立至今邁入第 27 年，本次由興櫃轉上市，是公司發展的重要里程碑，更是邁向國際化和擴大智慧移動生態圈布局的關鍵一步，上市後大股東持股將降至 70% 下。

和運目前申請上市資本額約 19.25 億元，自 2023 至 2025 年度稅前盈餘分別為 14.73 億元、12.62 億元、11.44 億元，每股純益 (EPS) 分別達 5.92 元、5.14 元和 4.61 元，而今年第一季稅前純益為 3.40 億元，EPS 1.30 元，展現扎實的營運基石。

而和運主要有二大業務，分別為租車 (包含長期租車、短期租車、訂閱式用車、專車接送) 和中古車流通業務，整體租車保有車隊數達 5 萬台規模，可有效降低營運成本。

其中，長租汽車車隊規模已達 4 萬台，高居國內第一，和運租車總經理謝富來表示，與企業的平均續約率達 70% 上，而旗下無人租車品牌 iRent 會員數也突破 200 萬大關，並持續串聯高鐵、機場等重要交通樞紐。

中古車流通方面，和運整合 HAA 勁拍中心、HOT 大聯盟和 abc 好車網等平台資源，建構出完整的中古車流通體系，合作有 600 多家中古車商和保修店，提供物件超過 4 萬台，拚車輛在全生命週期中持續創造價值，讓資產效益最大化。

和運指出，後續將持續加強導入 AI 車輛辨識與大數據分析，進一步提升交易效率與服務品質。

整體來看，謝富來表示，未來和運有四大發展目標，第一，為響應全球減碳趨勢，長租業務大力推動電動車 (EV) 和充電整合方案，協助企業客戶達成淨零碳排與 ESG 合規目標，觀察到企業對綠能車隊需求爆發性增長，此將成為長租業務結構轉型的新引擎。

第二，運用 AI 智能演算法優化車隊調度效率，達到降低營運成本、提升服務效能雙重效益。

第三，和運目標拓展個人租車市場，持續擴大各汽車品牌合作與經營規模，並提供消費者更多元的車款選擇，滿足不同族群日益多元的用車需求。