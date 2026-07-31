鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-31 12:55

和泰車 (2207-TW) 旗下全方位移動服務小金雞和運租車 (7855-TW) 配合初次上市前股票公開承銷，今 (31) 日順利完成股票競價拍賣作業，本次競拍共 57649 張，合格投標張數達 108577 張，超額認購倍數 1.88 倍，得標加權平均價格為每股 47.11 元。

本次競拍得標加權平均價格為每股 47.11 元，公開申購承銷價格則訂為每股 42 元，隨著競拍圓滿完成，和運租車公開申購作業於 7 月 30 日至 8 月 3 日展開，8 月 5 日公開抽籤，並預計於 8 月 11 日掛牌上市，象徵和運開啟企業發展的全新里程碑。

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和運租車董事長劉源森表示，正式進入資本市場後，將持續提升公司治理與營運效率，並深化 ESG 綠色車隊、AI 數位應用與平台生態圈整合，提供客戶更卓越便利的移動服務。

和運自啟動上市規劃以來，陸續完成上市審議、現金增資及上市前業績發表會等重要程序，於全台舉辦十餘場法人交流與投資人座談活動，獲得市場熱烈迴響。

和運租車深耕台灣租車市場逾 27 年，已連 24 年穩居新車長租市場市占第一，2024 年和 2025 年度合併營收分別達 291 億元、297 億元，今年第一季每股純益 (EPS) 為 1.3 元。

除了提供 TOYOTA、LEXUS、HINO 及歐系豪華品牌 (Mercedes-Benz、BMW、Tesla、Porsche 等) 企業用車解決方案外，和運旗下 iRent 共享服務會員數已突破 200 萬人。