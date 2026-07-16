百利好（Plotio） 2026-07-16 08:40

百利好：在同質化金融市場中，最有價值的夥伴關係是共創長遠價值(圖:業者提供)

隨著全球金融市場結構持續演變，市場對專業服務的期待，已不再侷限於單一執行層面，而更重視專業性、穩定性與長期協作能力。對金融品牌、夥伴與市場參與者而言，關係的建立也逐漸從資源交換，延伸至更重視制度、溝通與信任基礎的長期模式。相較於短期成果，如何在穩健機制與持續互信下推進合作，已成為健全發展的重要課題。

在這樣的趨勢下，百利好（Plotio）依據多年金融市場服務與國際市場觀察發現，近年合作模式正逐步由追求觸及效率與擴張速度，轉向更重視專業能力、服務品質，以及合作品牌的信譽與穩定性。對合作夥伴而言，合作對象能否為其客戶提供更具安心感的服務支持，以及是否具備良好的品牌商譽、風險管理機制與在地溝通支持能力，正逐漸成為長期合作關係的重要面向。

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從「流量驅動」到「信任驅動」的轉型

在金融產品日益同質化的市場環境下，單純依賴短期激勵活動與流量導向策略，所吸引的往往是對優惠高度敏感、但長期黏著度相對有限的客群。對合作夥伴而言，傳統以「短期流量互補、客戶激勵」為核心的運作模式，亦正面臨新一輪的信任重塑。

圖一：Plotio 與合作夥伴共商數位營運新布局

正如百利好所觀察，在金融領域中，夥伴關係已不再只是單一的合作管道，而更像是一條環環相扣的信任鏈。從客戶、合作夥伴到金融品牌，每一個環節的專業表現、履約能力與溝通品質，皆直接影響整體合作關係的穩定性，以及生態長期價值的累積。

這條信任鏈，不僅是商業合作的框架，更是共建可持續生態的基石。唯有在信任的基礎上協作，才能在變動的市場中穩步前行，實現真正值得延續的合作基礎。

建立專業信任：教育資源仍然是合作模式的核心基礎

在競爭日益加劇的市場環境下，專業內容與資訊品質，已成為建立信任的重要基礎。對合作夥伴而言，市場參與者是否願意持續關注相關資訊與互動內容，往往取決於內容是否具備一定的知識深度、實用性與可理解性。

因此，專業資訊支持不只是附加資源，更是合作模式中的重要組成。百利好長期投入全球財經資訊整理與市場基礎教育，過去一年累計舉辦超過 2,000 場線上、 線下講座與活動，並依不同需求提供多元主題內容，為合作夥伴與客戶在市場溝通上提供支持。

除基礎教育外，也提供即時國際財經資訊，涵蓋貨幣對、貴金屬、原油及指數等多類資產市場資訊，並提供歷史數據觀察與圖表繪製等技術資源，透過知識傳遞讓合作夥伴能以更具深度的內容與客戶保持長期互動。



在地支援能力，正成為長期經營的重要條件

若說專業內容是建立信任的起點，那麼在地支援與跨國溝通能力，則是合作模式能否穩定推進的重要條件。對許多總部設於歐洲或其他海外地區的金融機構而言，跨區布局固然帶來國際化優勢，但在實際服務層面，本地支援難以支撐、語言文化差異與時區落差，往往也成為合作夥伴在營運與客戶服務上的隱形成本。

百利好總部位於亞洲金融中心，為亞太夥伴提供多語言資訊與在地化同時區的資源支持。因應不同地區市場的溝通與習俗需求，百利好將相關支持延伸至品牌素材與推廣應用層面，包括在地化金融資料、區域型宣傳物料，以及節慶禮品與客製化品牌贈品，以利合作夥伴依不同市場情境進行日常互動。

圖二：百利好配合各地傳統節慶，送上特色禮品，助力合作夥伴與客戶緊密連繫。

除日常支援外，品牌交流與實體互動場景也逐漸成為合作支持的一環。百利好持續規劃，透過安排合作夥伴參與國際體育賽事及高端產業交流活動，為其創造與客戶交流的機會。無論是高端晚宴、展會、高端體驗活動、專業交流聚會或海外分公司參訪等安排，皆有助於合作夥伴提升形象並深化全球市場連結。

圖三：百利好每年贊助多項不同類型國際體育盛事

數位工具，促進合作夥伴的日常營運效率

在市場節奏不斷加快的背景下，營運效率已成為合作夥伴能否持續成長的重要關鍵。資訊要更新、更快、客戶互動節奏更緊密，也意味著合作夥伴需要更即時、更具系統性的工具支持，才能維持穩定的服務表現與溝通效率。

對此，百利好透過數位資訊平台與應用程式，提供市場客觀動態、圖表工具與相關功能支持，協助合作夥伴在資訊掌握、內容整理與日常流程上提升一致性與便利性。從長期來看，數位化工具能否協助建立較穩定的作業方式，也將影響合作模式的延續性與管理效率。

不只是合作，更是可長期累積的信任基礎

在更重視專業與穩定度的市場環境下，有價值的夥伴關係，已不再只是短期成果或單一資源交換，而在於是否具備可長期累積的合作基礎。對合作夥伴而言，品牌商譽、內容品質、在地支援、工具完整性與合作機制穩定度，都是影響長期發展的重要因素。

百利好認為，與夥伴建立信任關係，在於能否透過持續的專業支持、穩定的合作機制與長期溝通，逐步建立值得延續的合作基礎。面對持續變動的市場環境，唯有回到信任、專業與穩定支持本身，合作關係才更有機會走得長遠。