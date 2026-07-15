鉅亨速報

盤中速報 - 世禾(3551)大漲7.04%，報220.5元

鉅亨網新聞中心

世禾(3551-TW)15日11:37股價上漲14.5元，報220.5元，漲幅7.04%，成交2,846張。

世禾(3551-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件之潔淨再生、維修。半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件之買賣。零組件製程之研發設計、製造加工及組裝。

近5日股價上漲1.73%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-521 張
  • 外資買賣超：-476 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-45 張
  • 融資增減：+47 張
  • 融券增減：-4 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45852.42+2.49%
世禾223.5+8.50%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
世禾

82.14%

勝率

#波段上揚股

偏強
世禾

82.14%

勝率

#突破區間

偏強
世禾

82.14%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
世禾

82.14%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
世禾

82.14%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty