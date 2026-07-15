盤中速報 - 世禾(3551)大漲7.04%，報220.5元
鉅亨網新聞中心
世禾(3551-TW)15日11:37股價上漲14.5元，報220.5元，漲幅7.04%，成交2,846張。
世禾(3551-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件之潔淨再生、維修。半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件之買賣。零組件製程之研發設計、製造加工及組裝。
近5日股價上漲1.73%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-521 張
- 外資買賣超：-476 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-45 張
- 融資增減：+47 張
- 融券增減：-4 張
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