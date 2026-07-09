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盤後速報 - 世禾(3551)下週(7月16日)除息4.8元，預估參考價198.7元

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世禾(3551-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.8元。

以今日(7月9日)收盤價203.50元計算，預估參考價為198.7元，息值合計為4.8元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

世禾(3551-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件之潔淨再生、維修。半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件之買賣。零組件製程之研發設計、製造加工及組裝。近5日股價上漲0.5%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 203.50 4.8 2.36% 0.0
2025/07/07 163.5 3.4 2.08% 0.0
2024/07/22 97.8 2.8 2.86% 0.0
2023/07/24 71.8 3.2 4.46% 0.0
2022/07/25 59.0 3.5 5.93% 0.0

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