盤後速報 - 世禾(3551)下週(7月16日)除息4.8元，預估參考價198.7元
鉅亨網新聞中心
世禾(3551-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.8元。
以今日(7月9日)收盤價203.50元計算，預估參考價為198.7元，息值合計為4.8元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
世禾(3551-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件之潔淨再生、維修。半導體設備、光電設備、太陽能設備零組件之買賣。零組件製程之研發設計、製造加工及組裝。近5日股價上漲0.5%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|203.50
|4.8
|2.36%
|0.0
|2025/07/07
|163.5
|3.4
|2.08%
|0.0
|2024/07/22
|97.8
|2.8
|2.86%
|0.0
|2023/07/24
|71.8
|3.2
|4.46%
|0.0
|2022/07/25
|59.0
|3.5
|5.93%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 世禾(3551)急拉3.13%報197.5元，成交421張
- 盤中速報 - 世禾(3551)大漲7.13%，報233元
- 盤中速報 - 世禾(3551)大漲7.23%，報222.5元
- 盤中速報 - 世禾(3551)急拉3.69%報211.5元，成交1,224張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇