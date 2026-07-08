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大台北(9908-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月8日)收盤價29.80元計算，預估參考價為28.6元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
大台北(9908-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為1.瓦斯之供應2.瓦斯設備裝置工程及有關器材製造及供應。3.瓦斯器材之行紀業務4.度量衡及瓦斯錶之修理輸入販賣業務。5.其他有關事業之經營6-9.租賃業....等10.電信事業。近5日股價上漲0.5%，集中市場加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|29.80
|1.2
|4.03%
|0.0
|2025/07/30
|31.25
|1.2
|3.84%
|0.0
|2024/07/29
|32.7
|1.2
|3.67%
|0.0
|2023/07/27
|33.55
|1.1
|3.28%
|0.0
|2022/07/29
|33.85
|1.1
|3.25%
|0.0
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