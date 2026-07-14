盤後速報 - 聯邦銀(2838)次交易(15)日除權息1.06元，參考價21.22元
鉅亨網新聞中心
聯邦銀(2838-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.46元，股票股利0.6元，合計股利1.06元。
首日參考價為21.22元，相較今日收盤價22.95元，權息值合計為1.73元，股息殖利率2.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|22.95
|0.46
|2.0%
|0.6
|2025/07/23
|18.1
|0.35
|1.93%
|0.7000000000000001
|2024/07/24
|16.5
|0.2
|1.21%
|0.7000000000000001
|2023/07/26
|16.3
|0.1
|0.61%
|0.5
|2022/07/06
|15.7
|0.15
|0.96%
|0.885
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