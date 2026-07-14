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盤後速報 - 聯邦銀(2838)次交易(15)日除權息1.06元，參考價21.22元

鉅亨網新聞中心

聯邦銀(2838-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.46元，股票股利0.6元，合計股利1.06元。

首日參考價為21.22元，相較今日收盤價22.95元，權息值合計為1.73元，股息殖利率2.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 22.95 0.46 2.0% 0.6
2025/07/23 18.1 0.35 1.93% 0.7000000000000001
2024/07/24 16.5 0.2 1.21% 0.7000000000000001
2023/07/26 16.3 0.1 0.61% 0.5
2022/07/06 15.7 0.15 0.96% 0.885


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