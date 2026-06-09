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營收速報 - 聯邦銀(2838)5月營收23.49億元年增率高達61.13％

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聯邦銀(2838-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣23.49億元，年增率61.13%，月增率-2.08%。

今年1-5月累計營收為100.02億元，累計年增率32.18%。

最新價為21.8元，近5日股價上漲5.83%，相關金融保險上漲9.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4531 張
  • 外資買賣超：+4480 張
  • 投信買賣超：-17 張
  • 自營商買賣超：+68 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 23.49億 61% -2%
26/4 23.99億 63% 66%
26/3 14.42億 8% -28%
26/2 20.12億 11% 12%
26/1 18.00億 21% 6%
25/10 19.08億 50% 10%

聯邦銀(2838-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業。務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代。理業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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