營收速報 - 聯邦銀(2838)5月營收23.49億元年增率高達61.13％
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今年1-5月累計營收為100.02億元，累計年增率32.18%。
最新價為21.8元，近5日股價上漲5.83%，相關金融保險上漲9.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4531 張
- 外資買賣超：+4480 張
- 投信買賣超：-17 張
- 自營商買賣超：+68 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|23.49億
|61%
|-2%
|26/4
|23.99億
|63%
|66%
|26/3
|14.42億
|8%
|-28%
|26/2
|20.12億
|11%
|12%
|26/1
|18.00億
|21%
|6%
|25/10
|19.08億
|50%
|10%
聯邦銀(2838-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業。務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代。理業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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