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盤後速報 - 台驊控股(2636)次交易(15)日除息5元，參考價63.6元

鉅亨網新聞中心

台驊控股(2636-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為63.6元，相較今日收盤價68.60元，息值合計為5.0元，股息殖利率7.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 68.60 5.0 7.29% 0.0
2025/06/10 76.0 3.0 3.95% 0.0
2024/11/25 87.2 3.0 3.44% 0.0
2024/06/11 112.5 3.5 3.11% 0.0
2023/11/23 79.2 3.0 3.79% 0.0


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