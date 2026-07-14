盤後速報 - 台驊控股(2636)次交易(15)日除息5元，參考價63.6元
鉅亨網新聞中心
台驊控股(2636-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為63.6元，相較今日收盤價68.60元，息值合計為5.0元，股息殖利率7.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|68.60
|5.0
|7.29%
|0.0
|2025/06/10
|76.0
|3.0
|3.95%
|0.0
|2024/11/25
|87.2
|3.0
|3.44%
|0.0
|2024/06/11
|112.5
|3.5
|3.11%
|0.0
|2023/11/23
|79.2
|3.0
|3.79%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 台驊控股(2636)下週(7月15日)除息5元，預估參考價65.8元
- 台驊看運價波動加劇 料東南亞是下一階段成長新機會
- 塞港效應大擴散 台驊：近程航線甚至有船公司砍班運價飆3倍
- 台驊總座：台股大漲財富僅聚集3%的人身上 憂台股網路泡沫歷史重演
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇