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盤後速報 - 巧新(1563)次交易(15)日除息2元，參考價62.5元

鉅亨網新聞中心

巧新(1563-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為62.5元，相較今日收盤價64.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.1%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 64.50 2.0 3.1% 0.0
2025/08/12 87.3 2.26931 2.6% 0.0
2024/07/18 71.9 1.8021 2.51% 0.0
2023/08/29 58.8 1.9583 3.33% 0.0
2022/08/09 59.9 1.0 1.67% 1.0


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