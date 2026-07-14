盤後速報 - 巧新(1563)次交易(15)日除息2元，參考價62.5元
鉅亨網新聞中心
巧新(1563-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為62.5元，相較今日收盤價64.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.1%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|64.50
|2.0
|3.1%
|0.0
|2025/08/12
|87.3
|2.26931
|2.6%
|0.0
|2024/07/18
|71.9
|1.8021
|2.51%
|0.0
|2023/08/29
|58.8
|1.9583
|3.33%
|0.0
|2022/08/09
|59.9
|1.0
|1.67%
|1.0
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