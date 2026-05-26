鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-26 11:12

全球汽車輪圈領先企業巧新 (1563-TW) 最新表示，除了車用本業，下一階段成長藍圖鎖定具高毛利但高門檻的半導體先進製程設備零組件市場，目前進入工廠認證與樣品測試階段，預期今年起逐步貢獻營收，明年營運動能加速爆發，力爭成為國內外半導體供應鏈中的頂尖生力軍，激勵今 (26) 日股價直接開漲停，直接衝上今年 1 月中以來新高。

巧新半導體樣品測試中 樂看今明年營運爆發。(鉅亨網資料照)

巧新指出，在擁有 30 年以上鋁材料開發專業的優勢下，早在三年前提前啟動半導體前段設備關鍵組件及耗材的原料研發與製程優化。

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由於半導體先進製程前段設備對材料的潔淨度和微結構具極嚴苛的要求，巧新生產的高潔淨度鍛造鋁材，可有效替代目前高度依賴進口的國外鋁材，協助台灣半導體產業鏈深化本土化腳步、降低對外依賴。

巧新表示，透過高效率的產線配置和獨家的精密鍛造工藝，可提供比進口原材更接近最終成品形狀的鋁合金材料，有助大幅縮短客戶的加工和交貨時間，因此受到客戶端青睞，已進入關鍵組件與耗材試量產，預計今年起逐步貢獻營收。

巧新樂觀看待，將於今明兩年營運動能加速爆發，最後進而實現規模化量產和國際供應鏈深化，深入國際一線半導體設備廠的核心供應鏈，目標三年內將非乘用車 (包括再生鋁、半導體、高階工業應用、航太等) 營收貢獻占比由目前的 15% 大幅提升至 40%。