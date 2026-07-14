〈港股盤後〉金屬與電子板塊業績報喜 恒指震盪收漲0.52%
鉅亨網新聞中心
港股主要指數周二 (14 日) 震盪收漲。恒生指數全日表現強勢，午後拉升後維持升勢，最終收報 24340.73 點，上漲 127 點，漲幅 0.52%。恒生科技指數微漲 0.06%，國企指數漲 0.46%。大市全日成交額顯著放大，達 3,129.16 億港元。
今日市場亮點集中在有色金屬與 PCB 概念股。受惠於中報業績預增的利好訊息，中國鋁業預告上半年淨利潤達 112 億至 122 億元人民幣，帶動股價飆升逾 9.5%；江西銅業漲逾 6%。PCB 板塊因 AI 算力需求帶動，表現更為亮眼，建滔積層板全日漲逾 14%，主因其年內多次提價且業績兌現獲看好。
此外，受國際油價上漲帶動，油氣股全日走強，中石油漲超 3%，中海油與中石化漲逾 2%。
相較之下，科網股走勢分化。百度集團因摩根士丹利下調目標價，股價重挫逾 7%；網易與騰訊則分別下跌 2.5% 及 0.31%。然而，比亞迪電子逆勢上漲逾 8%，顯示資金在硬體製造與平台服務間的取向差異。
展望後市，機構觀點維持審慎樂觀。中信建投指出，全球 AI 產業大趨勢未變，預計第三季海內外模型廠商將密集發布大版本，持續看好 AI 雲端及算力產業鏈。然而，該行仍提醒需關注終端廠商在先進散熱材料（如金剛石方案）的推進進展。
針對傳統行業，中信證券分析認為，美妝行業受需求偏弱影響，第二季預計維持低速增長且分化加劇；電力行業則受煤價上行與產能過剩壓制，短期內基本面難言反轉，建議投資者關注具備高股息與現金儲備的龍頭標的。
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