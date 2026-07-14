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盤中速報 - 鈺創(5351)股價殺至跌停，跌停價90.0元，成交40,101張

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鈺創(5351-TW)14日11:16下跌10元，股價跌停報90.0元，委買953,000張、委賣12,000張，成交40,101張。

主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。

鈺創(5351-TW)近5日股價上漲11.23%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+32,180 張
  • 外資買賣超：+32,007 張
  • 投信買賣超：+8 張
  • 自營商買賣超：+165 張
  • 融資增減：-1,520 張
  • 融券增減：+276 張

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