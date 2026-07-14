盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-8.46點至411.44點，跌幅2.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日09:14，櫃買市場加權指數下跌8.46點（或2.01%），暫報411.44點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.52%
- 近 1 月：+0.04%
- 近 3 月：+19.21%
- 近 6 月：+47.15%
- 今年以來：+52.01%
焦點個股
車用二極體概念領跌-3.60%。其中 台半(5425-TW) 下跌 5.96% ; 虹揚-KY(6573-TW) 下跌 4.23% ; 強茂(2481-TW) 下跌 3.39% 。
功率半導體概念領跌-2.42%。其中 虹揚-KY(6573-TW) 下跌 5.58% ; 台半(5425-TW) 下跌 5.53% ; 界霖(5285-TW) 下跌 5.28% 。
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