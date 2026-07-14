鉅亨速報

盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-8.46點至411.44點，跌幅2.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日09:14，櫃買市場加權指數下跌8.46點（或2.01%），暫報411.44點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.52%
  • 近 1 月：+0.04%
  • 近 3 月：+19.21%
  • 近 6 月：+47.15%
  • 今年以來：+52.01%

焦點個股


車用二極體概念領跌-3.60%。其中 台半(5425-TW) 下跌 5.96% ; 虹揚-KY(6573-TW) 下跌 4.23% ; 強茂(2481-TW) 下跌 3.39% 。

功率半導體概念領跌-2.42%。其中 虹揚-KY(6573-TW) 下跌 5.58% ; 台半(5425-TW) 下跌 5.53% ; 界霖(5285-TW) 下跌 5.28% 。


文章標籤

台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數車用二極體功率半導體

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44628.43-1.66%
台半107-8.94%
虹揚-KY23.9-8.08%
強茂179-6.77%
界霖90-6.74%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
強茂

75%

勝率
中強短弱
台半

74.19%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
強茂

75%

勝率
中強短弱
台半

74.19%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
強茂

75%

勝率
中強短弱
台半

74.19%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
強茂

75%

勝率
中強短弱
台半

74.19%

勝率

#A型反轉

中強短弱
台半

74.19%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty