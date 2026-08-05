盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1366.52點至44727.18點，漲幅3.15%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日09:00，集中市場加權指數上漲1366.52點（或3.15%），暫報44727.18點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.22%
- 近 1 月：-7.31%
- 近 3 月：+6.52%
- 近 6 月：+34.29%
- 今年以來：+49.71%
焦點個股
車用記憶體概念領漲+7.43%。其中 南亞科(2408-TW) 上漲 7.57% ; 華東(8110-TW) 上漲 6.5% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 6.05% 。
三五族概念領漲+6.58%。其中 台勝科(3532-TW) 上漲 10% ; 穩懋(3105-TW) 上漲 9.97% ; 環宇-KY(4991-TW) 上漲 9.96% 。
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