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盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1366.52點至44727.18點，漲幅3.15%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日09:00，集中市場加權指數上漲1366.52點（或3.15%），暫報44727.18點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.22%
  • 近 1 月：-7.31%
  • 近 3 月：+6.52%
  • 近 6 月：+34.29%
  • 今年以來：+49.71%

焦點個股


車用記憶體概念領漲+7.43%。其中 南亞科(2408-TW) 上漲 7.57% ; 華東(8110-TW) 上漲 6.5% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 6.05% 。

三五族概念領漲+6.58%。其中 台勝科(3532-TW) 上漲 10% ; 穩懋(3105-TW) 上漲 9.97% ; 環宇-KY(4991-TW) 上漲 9.96% 。


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台股指數台股盤中指數走勢集中市場加權指數車用記憶體三五族

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集中市場加權指數44858.36+3.45%
南亞科462.5+6.08%
華東47.05+8.29%
華邦電171+8.92%
台勝科313.5+7.55%
穩懋376+9.94%
環宇-KY453+6.21%

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