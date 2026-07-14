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盤中速報 - 嘉晶(3016)急跌-3.04%報127.5元，成交3,844張

鉅亨網新聞中心

嘉晶(3016-TW)近5分K跌速3.04%，14日09:04報127.5元，成交3,844張，今日跌幅為4.49％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉晶(3016-TW)近5日股價上漲3.89% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 1.96%。集中市場加權指數 下跌 2.53%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,530 張
  • 外資買賣超：-1,459 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-71 張
  • 融資增減：+762 張
  • 融券增減：+397 張


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