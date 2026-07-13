鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至21.14元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由20.27元上修至21.14元，調升幅度4.26%。其中最高估值35.25元，最低估值17.02元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。
哈莫尼黃金今(14日)收盤價為14.985元。近5日股價下跌4.26%，標普指數上漲1.23%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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