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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5%，報93.31美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間13日22:32股價上漲4.45美元，報93.31美元，漲幅5%，成交量797,068（股），盤中最高價93.31美元、最低價90.40美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.99%
  • 近 1 月：+0.38%
  • 近 3 月：+55.49%
  • 近 6 月：-39.32%
  • 今年以來：-45.2%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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道瓊指數52519.22-0.22%
NASDAQ26054.38-0.86%
費城半導體12570.29-3.06%
Atlassian Corporation - Class A94.815+6.70%

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