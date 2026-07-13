盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5%，報93.31美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間13日22:32股價上漲4.45美元，報93.31美元，漲幅5%，成交量797,068（股），盤中最高價93.31美元、最低價90.40美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.99%
- 近 1 月：+0.38%
- 近 3 月：+55.49%
- 近 6 月：-39.32%
- 今年以來：-45.2%
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