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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至10.92元，預估目標價為80.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.75元上修至10.92元，其中最高估值14.39元，最低估值5.12元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.39(14.39)13.88.345.53
最低值5.12(5.12)4.923.093.99
平均值10.51(10.23)8.115.624.76
中位數10.92(10.75)7.485.84.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值367.53億326.92億332.16億270.72億
最低值288.30億251.29億262.93億270.72億
平均值324.02億293.76億284.66億270.72億
中位數323.96億296.89億275.87億270.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.3914.288.290.913.08
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億268.69億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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HF Sinclair Corp.78.07+0.71%

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