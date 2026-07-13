鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至10.92元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.75元上修至10.92元，其中最高估值14.39元，最低估值5.12元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.39(14.39)
|13.8
|8.34
|5.53
|最低值
|5.12(5.12)
|4.92
|3.09
|3.99
|平均值
|10.51(10.23)
|8.11
|5.62
|4.76
|中位數
|10.92(10.75)
|7.48
|5.8
|4.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|367.53億
|326.92億
|332.16億
|270.72億
|最低值
|288.30億
|251.29億
|262.93億
|270.72億
|平均值
|324.02億
|293.76億
|284.66億
|270.72億
|中位數
|323.96億
|296.89億
|275.87億
|270.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|3.08
|營業收入
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
|268.69億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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