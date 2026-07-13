鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pershing Square Inc.(PS-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為39.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pershing Square Inc.(PS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.64元下修至0.5元，其中最高估值2.03元，最低估值0.43元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.03(2.03)
|1.14
|1.3
|1.35
|最低值
|0.43(0.43)
|0.54
|1.11
|1.35
|平均值
|0.73(0.75)
|0.92
|1.2
|1.35
|中位數
|0.5(0.64)
|0.98
|1.21
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.79億
|6.75億
|7.60億
|7.44億
|最低值
|2.85億
|3.61億
|6.47億
|7.44億
|平均值
|3.60億
|5.42億
|6.96億
|7.44億
|中位數
|3.60億
|5.70億
|6.97億
|7.44億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.52
|-0.04
|0.62
|營業收入
|5.13億
|4.55億
|7.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Pershing Square Inc.(PS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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