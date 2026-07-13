PCB廠邑昇發行現增股完成募集1.06億元 華通現增繳款也即將截止

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-13 18:39

PCB 廠邑昇實業 (5291-TW) 在桃園龜山投資二期擴建計畫順利進行，同時，邑昇將發行 2000 張現增股自市場籌資，邑昇現增股以每股 53 元發行，今 (13) 日宣布完成 1.06 億元的資金募集，邑昇的現增股預計在 7 月 16 日上櫃交易。

邑昇董事長簡榮坤。(鉅亨網記者張欽發攝)

邑昇桃園龜山投資二期擴建計畫將投產，將建置新增 30 萬呎 PCB 產能，如接單順利，也有助於今年營收再向上超越 2025 年全年的 10.82 億元水準。

‌



同時， HDI 大廠華通 (2313-TW) 擬發行 4.2 萬張現增股進行市場籌資敲定以 205 元溢價發行，改寫史上 PCB 廠現增案最大規模及新股最高發行價，預計募集 86.1 億元，並已於 6 月 22 日除權。華通的現增案預計在明 (14) 日截止。