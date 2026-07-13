盤後速報 - 一零四(3130)次交易(14)日除息14.7元，參考價206.3元
鉅亨網新聞中心
一零四(3130-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.7元。
首日參考價為206.3元，相較今日收盤價221.00元，息值合計為14.7元，股息殖利率6.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|221.00
|14.70435
|6.65%
|0.0
|2025/07/10
|234.0
|14.14121
|6.04%
|0.0
|2024/07/09
|243.0
|13.60515
|5.6%
|0.0
|2023/07/13
|215.0
|13.41519
|6.24%
|0.0
|2022/07/14
|193.5
|11.1608
|5.77%
|0.0
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