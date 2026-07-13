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盤後速報 - 一零四(3130)次交易(14)日除息14.7元，參考價206.3元

鉅亨網新聞中心

一零四(3130-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.7元。

首日參考價為206.3元，相較今日收盤價221.00元，息值合計為14.7元，股息殖利率6.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 221.00 14.70435 6.65% 0.0
2025/07/10 234.0 14.14121 6.04% 0.0
2024/07/09 243.0 13.60515 5.6% 0.0
2023/07/13 215.0 13.41519 6.24% 0.0
2022/07/14 193.5 11.1608 5.77% 0.0


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