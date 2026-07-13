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營收速報 - 康控-KY(4943)6月營收1.90億元年增率高達37.78％

鉅亨網新聞中心

康控-KY(4943-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.90億元，年增率37.78%，月增率-4.32%。

今年1-6月累計營收為11.14億元，累計年增率44.78%。

最新價為8.6元，近5日股價下跌-4.44%，相關零組件業下跌-9.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-13 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.90億 38% -4%
26/5 1.99億 56% 4%
26/4 1.92億 46% -5%
26/3 2.02億 46% 33%
26/2 1.51億 45% -15%
26/1 1.79億 39% 14%

康控-KY(4943-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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