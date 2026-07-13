營收速報 - 康控-KY(4943)6月營收1.90億元年增率高達37.78％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為11.14億元，累計年增率44.78%。
最新價為8.6元，近5日股價下跌-4.44%，相關零組件業下跌-9.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.90億
|38%
|-4%
|26/5
|1.99億
|56%
|4%
|26/4
|1.92億
|46%
|-5%
|26/3
|2.02億
|46%
|33%
|26/2
|1.51億
|45%
|-15%
|26/1
|1.79億
|39%
|14%
康控-KY(4943-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台灣手機6月單月降幅最多近4成 vivo X300 FE降幅達6500元居冠
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為61.2元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為64元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至18.73元，預估目標價為505元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇