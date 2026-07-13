營收速報 - 天品(6199)6月營收7,636萬元年增率高達476.98％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.83億元，累計年增率805.8%。
最新價為106元，近5日股價下跌0%，相關其他類指數下跌-1.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+164 張
- 外資買賣超：+187 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7,636萬
|477%
|13%
|26/5
|6,760萬
|724%
|9%
|26/4
|6,192萬
|517%
|-66%
|26/3
|1.81億
|2279%
|319%
|26/2
|4,316萬
|588%
|-18%
|26/1
|5,259萬
|564%
|16%
天品(6199-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為租賃及葬儀服務。電腦週邊設備與電子零件。電子產品買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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