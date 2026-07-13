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營收速報 - 天品(6199)6月營收7,636萬元年增率高達476.98％

鉅亨網新聞中心

天品(6199-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7,636萬元，年增率476.98%，月增率12.95%。

今年1-6月累計營收為4.83億元，累計年增率805.8%。

最新價為106元，近5日股價下跌0%，相關其他類指數下跌-1.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+164 張
  • 外資買賣超：+187 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-23 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7,636萬 477% 13%
26/5 6,760萬 724% 9%
26/4 6,192萬 517% -66%
26/3 1.81億 2279% 319%
26/2 4,316萬 588% -18%
26/1 5,259萬 564% 16%

天品(6199-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為租賃及葬儀服務。電腦週邊設備與電子零件。電子產品買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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