鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-13 16:58

凌陽創新 (5236-TW) 即將在 7 月中旬轉上市，展望全年，公司看好，今年出貨量儘管與去年相當，但受惠市占率提升與高單價產品帶動，平均售價 (ASP) 向上，營運呈現「量平價升」，且未來幾年除了 AI PC 持續升級，熱成像產品、工控、無人機、機器人也將在未來幾年陸續貢獻營收。

凌陽創新第一季營收 5.87 億元，季增 26.6%，年增 16.2%，毛利率提升至 61.7%，營業利益約 2.06 億元，營益率 35%，稅後淨利約 1.78 億元，每股盈餘 2.97 元；累計上半年營收 11.67 億元，年增 17.8%。

‌



凌陽創新表示，第一季獲利改善主要來自產品組合往中高階移動，5M 以及 AI 機種產品出貨增加，Copilot+ PC 亦帶動內嵌鏡頭 Edge AI 晶片需求。目前營收約 8 成來自 PC/NB，其餘約 2 成來自網路攝影機、工業與醫療等多元應用。

展望全年，凌陽創新預估，營運呈現「量平價升」，出貨量與去年大致相當，成長動能來自市占提升與產品結構優化所帶動的平均售價 (ASP) 上升，而非仰賴整體出貨量大幅擴張。下半年適逢傳統旺季，商用換機與新平台機種可望支撐 5M/AI 放量；筆記型電腦 5M/AI/HPD 規格升級、高階商用需求穩定，加上 AI PC 滲透提升，規格升級紅利有望延續。

新產品方面，凌陽創新 eUSB2 已取得英特爾 (INTC-US) Nova Lake 與超微 (AMD-US) Medusa V1 AVL 雙認證，屬業界首家。相較傳統 USB2，該方案採 1V/1.2V I/O、傳輸速率 48 MB/sec，可對應先進製程低電壓需求，預期 2026 下半年平台上市後開始挹注營收，2027 年迎來較完整貢獻期。