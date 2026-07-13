營收速報 - 精材(3374)6月營收7.64億元年增率高達61.01％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為40.98億元，累計年增率32.97%。
最新價為358元，近5日股價上漲13.9%，相關半導體類指數下跌-4.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8198 張
- 外資買賣超：+9095 張
- 投信買賣超：-1151 張
- 自營商買賣超：+254 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7.64億
|61%
|10%
|26/5
|6.97億
|43%
|-4%
|26/4
|7.24億
|26%
|3%
|26/3
|6.99億
|14%
|24%
|26/2
|5.63億
|16%
|-14%
|26/1
|6.51億
|46%
|-4%
精材(3374-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為測試服務。晶圓級尺寸封裝業務。晶圓級後護層封裝業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 綠意(2596)6月營收1.92億元年增率高達575.48％
- 營收速報 - 根基(2546)6月營收28.99億元年增率高達44.27％
- 營收速報 - 冠德(2520)6月營收33.99億元年增率高達52.31％
- 營收速報 - 麗正(2302)6月營收9,974萬元年增率高達45.71％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇