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營收速報 - 精材(3374)6月營收7.64億元年增率高達61.01％

鉅亨網新聞中心

精材(3374-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7.64億元，年增率61.01%，月增率9.64%。

今年1-6月累計營收為40.98億元，累計年增率32.97%。

最新價為358元，近5日股價上漲13.9%，相關半導體類指數下跌-4.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8198 張
  • 外資買賣超：+9095 張
  • 投信買賣超：-1151 張
  • 自營商買賣超：+254 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7.64億 61% 10%
26/5 6.97億 43% -4%
26/4 7.24億 26% 3%
26/3 6.99億 14% 24%
26/2 5.63億 16% -14%
26/1 6.51億 46% -4%

精材(3374-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為測試服務。晶圓級尺寸封裝業務。晶圓級後護層封裝業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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