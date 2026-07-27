〈焦點股〉瑞磁ABC-KY MDx平台登ADLM北美布局有成 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 於美國臨床化學會年會暨實驗室診斷博覽會 (ADLM) 中，展示旗下核心機種 BioCode MDx-3000 高通量分子診斷平台，北美布局有成，激勵 ABC-KY 今 (27) 日漲逾半根停板。
ABC-KY 今天早盤以 27.7 元開平盤，盤中最高漲至 29.9 元，漲逾半根停板，力拚站穩 5 日線，成交量超過 400 張。
除展示 BioCode MDx-3000 高通量分子診斷平台，ABC-KY 也同步展出呼吸道病原體檢測套組 (RPP)、腸胃道病原體檢測套組 (GPP)、性傳染病 (STI) 相關產品，以及自動化樣本前處理解決方案 (MDx-PREP)。
ABC-KY 表示，呼吸道與腸胃道檢測為傳染病診斷市場中，業務量最龐大的兩大板塊，「高通量、高度自動化、多重檢測」成為大型實驗室維持營運的剛性需求。ABC-KY 近期成功促使 1 家原先使用 RPP 的大型實驗室客戶，決定將其 GPP 檢測業務移植到 ABC-KY 平台執行，提升 ABC-KY 設備的黏著度與秏材出貨動能。
ABC-KY 也受惠「人體醫療診斷」與「動寵物診斷」雙引擎帶動，累計今年上半年營收 4.3 億元，年增 81%。
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