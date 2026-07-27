〈焦點股〉瑞磁ABC-KY MDx平台登ADLM北美布局有成 漲逾半根停板

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ABC-KY 表示，呼吸道與腸胃道檢測為傳染病診斷市場中，業務量最龐大的兩大板塊，「高通量、高度自動化、多重檢測」成為大型實驗室維持營運的剛性需求。ABC-KY 近期成功促使 1 家原先使用 RPP 的大型實驗室客戶，決定將其 GPP 檢測業務移植到 ABC-KY 平台執行，提升 ABC-KY 設備的黏著度與秏材出貨動能。