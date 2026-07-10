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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2026年EPS預估：中位數由32.43元上修至32.97元，其中最高估值35.14元，最低估值30.08元，預估目標價為612.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.14(35.14)
|32.66
|34.86
|30.53
|最低值
|30.08(30.08)
|26.37
|28.42
|30.53
|平均值
|32.63(32.5)
|29.69
|32.69
|30.53
|中位數
|32.97(32.43)
|29.44
|34.78
|30.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|235.14億
|226.90億
|230.49億
|224.85億
|最低值
|207.60億
|200.83億
|208.24億
|224.85億
|平均值
|218.46億
|215.04億
|218.57億
|224.85億
|中位數
|217.81億
|212.40億
|217.77億
|224.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.92
|28.10
|25.49
|24.11
|24.10
|營業收入
|173.61億
|234.46億
|215.29億
|202.44億
|193.84億
詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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