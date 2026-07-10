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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADRSMFG-US的目標價調升至28.8元，幅度約8.45%

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)提出目標價估值：中位數由26.56元上修至28.8元，調升幅度8.45%。其中最高估值32.76元，最低估值16.87元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR今(10日)收盤價為25.48元。近5日股價上漲8.45%，標普指數上漲0.81%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股SMFG市場預估目標價

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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR25.48+0.63%

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