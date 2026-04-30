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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估上修至29.44元，預估目標價為539.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2026年EPS預估：中位數由28.53元上修至29.44元，其中最高估值34.2元，最低估值24.24元，預估目標價為539.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.2(32.74)32.3835.630.42
最低值24.24(24.24)24.8228.2830.42
平均值29.29(28.61)28.3631.6730.42
中位數29.44(28.53)28.1431.1330.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值231.69億233.19億219.31億225.72億
最低值194.61億199.28億210.25億225.72億
平均值215.77億215.21億216.23億225.72億
中位數219.29億211.66億219.12億225.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.9228.1025.4924.1124.10
營業收入173.61億234.46億215.29億202.44億193.84億

詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMUSA

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