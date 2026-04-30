鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估上修至29.44元，預估目標價為539.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2026年EPS預估：中位數由28.53元上修至29.44元，其中最高估值34.2元，最低估值24.24元，預估目標價為539.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.2(32.74)
|32.38
|35.6
|30.42
|最低值
|24.24(24.24)
|24.82
|28.28
|30.42
|平均值
|29.29(28.61)
|28.36
|31.67
|30.42
|中位數
|29.44(28.53)
|28.14
|31.13
|30.42
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|231.69億
|233.19億
|219.31億
|225.72億
|最低值
|194.61億
|199.28億
|210.25億
|225.72億
|平均值
|215.77億
|215.21億
|216.23億
|225.72億
|中位數
|219.29億
|211.66億
|219.12億
|225.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.92
|28.10
|25.49
|24.11
|24.10
|營業收入
|173.61億
|234.46億
|215.29億
|202.44億
|193.84億
詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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