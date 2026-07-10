鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克(STN-US)EPS預估下修至4.39元，預估目標價為100.87元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.47元下修至4.39元，其中最高估值4.57元，最低估值4.24元，預估目標價為100.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.57(4.57)5.325.84
最低值4.24(4.31)4.485.84
平均值4.43(4.45)4.915.84
中位數4.39(4.47)4.925.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值51.91億56.49億57.79億
最低值48.87億50.55億57.79億
平均值50.73億53.66億57.79億
中位數50.13億53.22億57.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.441.712.212.313.01
營業收入36.51億43.61億48.01億54.75億58.29億

詳細資訊請看美股內頁：
斯坦泰克(STN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTN

相關行情

台股首頁我要存股
斯坦泰克69.71+1.32%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty