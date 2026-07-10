鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克(STN-US)EPS預估下修至4.39元，預估目標價為100.87元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.47元下修至4.39元，其中最高估值4.57元，最低估值4.24元，預估目標價為100.87元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.57(4.57)
|5.32
|5.84
|最低值
|4.24(4.31)
|4.48
|5.84
|平均值
|4.43(4.45)
|4.91
|5.84
|中位數
|4.39(4.47)
|4.92
|5.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.91億
|56.49億
|57.79億
|最低值
|48.87億
|50.55億
|57.79億
|平均值
|50.73億
|53.66億
|57.79億
|中位數
|50.13億
|53.22億
|57.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.44
|1.71
|2.21
|2.31
|3.01
|營業收入
|36.51億
|43.61億
|48.01億
|54.75億
|58.29億
詳細資訊請看美股內頁：
斯坦泰克(STN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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