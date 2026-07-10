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盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報12701.41點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日09:40，費城半導體下跌258.59點（或2%），暫報12701.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.64%
  • 近 1 月：+2.39%
  • 近 3 月：+49.14%
  • 近 6 月：+69.66%
  • 今年以來：+82.97%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領跌。泰瑞達(TER-US)下跌4.2%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.07%；英特爾(INTC-US)下跌4.03%；芯源系統(MPWR-US)下跌3.66%；科林研發(LRCX-US)下跌3.64%。

部分成分股表現相對穩健，輝達(NVDA-US)上漲0.28%。


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費城半導體12806.72-1.18%
泰瑞達352.255-2.89%
邁威爾科技233.75-3.89%
英特爾108.0656-3.98%
芯源系統1333.365-2.97%
科林研發346.12-2.00%
輝達205.935+1.56%

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