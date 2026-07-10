盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報12701.41點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日09:40，費城半導體下跌258.59點（或2%），暫報12701.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.64%
- 近 1 月：+2.39%
- 近 3 月：+49.14%
- 近 6 月：+69.66%
- 今年以來：+82.97%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領跌。泰瑞達(TER-US)下跌4.2%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.07%；英特爾(INTC-US)下跌4.03%；芯源系統(MPWR-US)下跌3.66%；科林研發(LRCX-US)下跌3.64%。
部分成分股表現相對穩健，輝達(NVDA-US)上漲0.28%。
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