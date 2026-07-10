鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至82.63元，預估目標價為3500元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由81.8元上修至82.63元，其中最高估值89.99元，最低估值65.05元，預估目標價為3500元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值89.99(89.99)139.48204.45
最低值65.05(65.05)80.13144.42
平均值80.98(80.89)109.44161.29
中位數82.63(81.8)113.88158.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值400,460,000600,388,390850,650,280
最低值324,840,000394,040,000587,731,270
平均值375,609,580499,476,260703,805,640
中位數378,284,780517,455,000706,162,760

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS26,341,71211,999,6718,920,1658,165,812
營業收入
(單位：新台幣千元)		248,319,703110,424,74484,188,42677,205,223

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
智邦2470+2.28%
美元/台幣32.178+0.46%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
智邦

60%

勝率

#散戶進大戶拋

中強短弱
智邦

60%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty