鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至82.63元，預估目標價為3500元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由81.8元上修至82.63元，其中最高估值89.99元，最低估值65.05元，預估目標價為3500元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|89.99(89.99)
|139.48
|204.45
|最低值
|65.05(65.05)
|80.13
|144.42
|平均值
|80.98(80.89)
|109.44
|161.29
|中位數
|82.63(81.8)
|113.88
|158.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|400,460,000
|600,388,390
|850,650,280
|最低值
|324,840,000
|394,040,000
|587,731,270
|平均值
|375,609,580
|499,476,260
|703,805,640
|中位數
|378,284,780
|517,455,000
|706,162,760
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,341,712
|11,999,671
|8,920,165
|8,165,812
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|248,319,703
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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