川普罕見換乘「空軍一號」座機 美媒：因規避伊朗暗殺威脅
鉅亨網新聞中心
在結束土耳其北約 (NATO) 峰會後的行程中，美國總統川普罕見地決定更換總統座機，此舉引發了外界對於航空安全及伊朗威脅的高度關注。
據多位美國官員透露，川普在離開土耳其時選擇乘坐機齡較老、專為總統安全打造的波音 747 「空軍一號」，而非使用近期剛完成改裝、由卡達贈送的新座機。
儘管川普對外宣稱，更換飛機是為了讓駐紮英國的美軍人員能率先參觀新座機，但內部官員指出，安全考量才是核心因素。
當時美國剛對伊朗實施空襲，兩國緊張局勢急遽升溫，川普在峰會期間也多次提到可能面臨伊朗的暗殺威脅，甚至自稱是「暗殺名單上的第一名」。特別是在飛機從安卡拉升空的過程中，機上的記者被要求拉下窗簾以確保安全，川普事後表示，這可能與應對「卑鄙小人」的伊朗威脅有關。
安全人員普遍對老牌座機感到更放心，因為其安全性在建造之初就已納入考量。相較之下，這架價值約 4 億美元的卡達贈機 (被稱為「過渡機」) 由國防承包商 L3Harris 在不到 10 個月內匆促完成改裝，引發了對其防禦能力的質疑。
軍事航空顧問 Richard Aboulafia 與航空專家 Jeremiah Gertler 皆指出，要在短時間與有限預算內將飛機改造成具備「飛行橢圓形辦公室」等級的設施極其困難。專家認為，該機可能缺乏必要的電子對抗措施、干擾箔與誘餌彈投放器，以及應對飛彈攻擊的紅外線反制系統。
儘管美國空軍宣稱該機安全且具備先進通訊技術，但也承認為了簡化流程而省略了部分系統。
此前，據《華爾街日報》獨家報導，以色列與美國分享情報，稱伊朗正策劃有關暗殺川普的新一波行動。根據以色列總理辦公室聲明，川普 9 日與納坦雅胡通話，雙方同意維持兩國之間的協調合作。
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