鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-10 14:30

OpenAI 週四 (9 日) 正式發布新一代 GPT-5.6 系列模型，一口氣推出三款以天體命名的版本，分別是旗艦款 GPT-5.6 Sol、均衡款 GPT-5.6 Terra 及輕量款 GPT-5.6 Luna，並同步於 ChatGPT、Codex 及 API 平台上線，這是 OpenAI 首次採用「世代數字＋天體檔位」命名體系，不同定位模型可獨立迭代，靈活度顯著提升。

7月AI大亂鬥！OpenAI GPT-5.6三款模型同步上線 旗艦Sol效率提升54%、Terra砍半價格打性價比戰

GPT-5.6 Sol 專為最複雜推理、高強度程式開發、網路安全分析及長時 Agent 任務設計，對此 OpenAI 奧特曼稱 Sol 在 AI 智能體程式設計任務中，Token 使用效率較前代提升 54%，性能「與市場頂尖競品相當甚至更好」。

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第三方評測機構 Artificial Analysis 程式設計能力指數顯示，GPT-5.6 Sol 拿下 80 分全球最高，超越 Anthropic Claude Fable 5 的 77.2 分，而開啟最大深度推理模式後與 Fable 5 得分持平，但輸出 Token 數不及後者一半、耗時減逾半、成本低約三分之一。

GPT-5.6 Terra 性能對標上一代 GPT-5.5，但 API 定價直接砍半，適合日常多數工作負載。

GPT-5.6 Luna 則主打低延遲、高頻調用，為三款中成本最低選項。

OpenAI 指出，部分基準測試中，Terra 與 Luna 可用競爭產品約十六分之一的成本實現持平，甚至更優的輸出，大幅重塑行業性價比標準。

伴隨新模型推出，OpenAI 也對以下三大功能 ChatGPT Work、Codex 整合桌面端、多 Agent 編排進行更新。

ChatGPT Work：面向企業團隊的自動化助手，用戶給定整體目標如「準備下週客戶匯報」即可自動拆解步驟，跨郵箱、日曆、Slack、雲端硬碟及 CRM 連續作業，最終直接產出文件、報表或網頁應用程式原型。

Codex 與 ChatGPT 桌面用戶端整合：新功能支援 Windows/macOS、網頁及行動端），從此前獨立工具變為統一入口，聊天、辦公智能體與程式開發無縫切換。

API 新功能：Programmatic Tool Calling 允許模型在記憶體內編寫，並執行輕量程式協調工具，以及 Responses API 中以 Beta 形式開放的多智能體編排，方便開發者建構複雜協作場景。

ChatGPT Work 與 Codex 功能免費版在發布後立即可用，Pro、Enterprise 及 Edu 用戶即日起體驗，Plus 與 Business 用戶則在未來數日內陸續開通。

分析人士指出，GPT-5.6 系列一方面以 Sol 鞏固頂尖推理與程式設計地位，另一方面透過 Terra/Luna 極致性價比向下沉市場滲透，回應近期 xAI Grok 4.5 等競爭品發起的價格戰。