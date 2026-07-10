國際生技保健食品原料研發生產廠綠茵 ( 6846-TW ) ，除加速海外市場拓展之外，也將引進國際原料突破全台的紅海市場，綠茵今 (10) 日公布 6 月營收 6680 萬元，月增 3.23%，年增 5.67%；1-6 月營收 3.94 億元，年減 10.8%；

同時，第二季仍屬綠茵營運淡季，單季營收 1.96 億元，季減 1.18%，年減 6.24%。

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綠茵因應國際客戶需求擴產，綠茵潭子新廠已完成上樑，預計 2026 年第四季完成廠房建置與設備安裝，2027 年第一季進入試產、2027 年第二季正式量產會有明顯的營收貢獻，新廠加入將大幅提升產能，成為綠茵營運成長的重要動力。