鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計賣超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、聯電 (2303-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
主動統一全球創新 (00988A-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
主動統一全球創新 (00988A-TW)、華邦電 (2344-TW)、聯電 (2303-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、長榮航 (2618-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、金像電 (2368-TW)、主動群益美國增長 (00997A-TW)


5. 投信當日 (09) 賣超的股票
﻿宏碁 (2353-TW)、金像電 (2368-TW)、長榮航 (2618-TW)、緯創 (3231-TW)、主動群益美國增長 (00997A-TW)
 


文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
華邦電176.5+4.75%
聯電156-4.29%
﻿宏碁32.5+0.62%
仁寶36.6+3.10%
長榮航39.6-0.63%
金像電1075-6.52%
緯創144.5-1.37%
主動統一全球創新19.17+0.10%
主動群益美國增長12.15+0.66%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
聯電

63.64%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
聯電

63.64%

勝率

#偏弱轉強股

偏弱
宏碁

66.67%

勝率

#避雷針

偏弱
宏碁

66.67%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
聯電

63.64%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty