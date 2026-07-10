投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計賣超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、聯電 (2303-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
主動統一全球創新 (00988A-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
主動統一全球創新 (00988A-TW)、華邦電 (2344-TW)、聯電 (2303-TW)、宏碁 (2353-TW)、長榮航 (2618-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、長榮航 (2618-TW)、宏碁 (2353-TW)、金像電 (2368-TW)、主動群益美國增長 (00997A-TW)
5. 投信當日 (09) 賣超的股票
宏碁 (2353-TW)、金像電 (2368-TW)、長榮航 (2618-TW)、緯創 (3231-TW)、主動群益美國增長 (00997A-TW)
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