營收速報 - 聚賢研發-創(7631)6月營收1.78億元年增率高達190.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為9.00億元，累計年增率114.11%。
最新價為153.5元，近5日股價下跌-3.76%，相關其他電子下跌-6.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+39 張
- 外資買賣超：+42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.78億
|191%
|0%
|26/5
|1.78億
|141%
|31%
|26/4
|1.35億
|69%
|11%
|26/3
|1.22億
|55%
|-10%
|26/2
|1.36億
|81%
|-10%
|26/1
|1.50億
|194%
|-40%
聚賢研發-創(7631-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房廠務供應系統工程之規劃、設計、施工。設備服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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