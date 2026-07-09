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營收速報 - 聚賢研發-創(7631)6月營收1.78億元年增率高達190.83％

鉅亨網新聞中心

聚賢研發-創(7631-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.78億元，年增率190.83%，月增率0.1%。

今年1-6月累計營收為9.00億元，累計年增率114.11%。

最新價為153.5元，近5日股價下跌-3.76%，相關其他電子下跌-6.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+39 張
  • 外資買賣超：+42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.78億 191% 0%
26/5 1.78億 141% 31%
26/4 1.35億 69% 11%
26/3 1.22億 55% -10%
26/2 1.36億 81% -10%
26/1 1.50億 194% -40%

聚賢研發-創(7631-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房廠務供應系統工程之規劃、設計、施工。設備服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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