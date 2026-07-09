營收速報 - 合勤控(3704)6月營收34.64億元年增率高達47.87％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為150.61億元，累計年增率13.91%。
最新價為45.35元，近5日股價上漲2.49%，相關通信網路下跌-5.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+702 張
- 外資買賣超：+714 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|34.64億
|48%
|44%
|26/5
|24.07億
|31%
|-16%
|26/4
|28.81億
|43%
|4%
|26/3
|27.73億
|25%
|58%
|26/2
|17.60億
|-18%
|-1%
|26/1
|17.78億
|-34%
|-13%
合勤控(3704-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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