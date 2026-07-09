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營收速報 - 合勤控(3704)6月營收34.64億元年增率高達47.87％

鉅亨網新聞中心

合勤控(3704-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣34.64億元，年增率47.87%，月增率43.92%。

今年1-6月累計營收為150.61億元，累計年增率13.91%。

最新價為45.35元，近5日股價上漲2.49%，相關通信網路下跌-5.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+702 張
  • 外資買賣超：+714 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 34.64億 48% 44%
26/5 24.07億 31% -16%
26/4 28.81億 43% 4%
26/3 27.73億 25% 58%
26/2 17.60億 -18% -1%
26/1 17.78億 -34% -13%

合勤控(3704-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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