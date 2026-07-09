鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-09 17:56

線纜廠大東電 (1623-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 6.03 億元，年月雙成長，不過受到客戶交貨時程影響，第二季營收 14.36 億元，年減約 9%。大東電指出，也發行國內第一次可轉債 (CB) 於 7 月 8 日完成訂價，預計 7 月 16 日掛牌交易。

大東電 6 月營收 6.03 億元，月增 69.32%，年增 13.63%；第二季營收 14.36 億元，季減 22.88%，年減 9.23%；累計今年前 6 月營收 32.98 億元，年增 1.84%。大東電指出，雖然第二季營收衰退，但目前在手訂單維持百億元以上水準，對於下半年營運持審慎樂觀看法，預期全年營收將成長雙位數百分比。

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大東電啟動美國市場布局，聚焦業務開發、技術服務及倉儲物流，以提升對北美客戶的服務效率與交期品質。預計今年第三季取得相關認證後，正式切入美國市場，目標於今年底前啟動外銷，並將視市場發展趨勢與客戶需求，評估擴大在地化製造的可能性。