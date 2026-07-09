營收速報 - 全科(3209)6月營收56.08億元年增率高達170.41％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為343.32億元，累計年增率44.35%。
最新價為58.8元，近5日股價下跌-0.69%，相關電子通路下跌-2.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-949 張
- 外資買賣超：-962 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|56.08億
|170%
|19%
|26/5
|47.11億
|32%
|-32%
|26/4
|69.45億
|84%
|2%
|26/3
|68.10億
|12%
|62%
|26/2
|42.14億
|35%
|-30%
|26/1
|60.43億
|17%
|85%
全科(3209-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。資訊軟體服務業。電子資訊供應服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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