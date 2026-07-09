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營收速報 - 全科(3209)6月營收56.08億元年增率高達170.41％

鉅亨網新聞中心

全科(3209-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣56.08億元，年增率170.41%，月增率19.06%。

今年1-6月累計營收為343.32億元，累計年增率44.35%。

最新價為58.8元，近5日股價下跌-0.69%，相關電子通路下跌-2.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-949 張
  • 外資買賣超：-962 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 56.08億 170% 19%
26/5 47.11億 32% -32%
26/4 69.45億 84% 2%
26/3 68.10億 12% 62%
26/2 42.14億 35% -30%
26/1 60.43億 17% 85%

全科(3209-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。資訊軟體服務業。電子資訊供應服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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