鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-09 20:24

伸興 (1558-TW) 今 (9) 日公告 2026 年 6 月合併營收達新台幣 7.78 億元，月減 4.37%、年增 7.56%；第二季營收 22.92 億元，較今年第一季營收成長 19%；上半年累計營收達 42.18 億元，較去年同期略減 0.14%。展望 2026 年，伸興維持審慎看法，以目前公司本業的在手訂單來看，隨著歐美市場消費需求穩步回升、中國市場拉貨動能持續，整體營運仍有機會保持穩健正向發展，朝下半年優於上半年目標邁進。

伸興Q2營收23億元季增19% 下半年正向看待拚優於上半年。(鉅亨網資料照)

伸興表示，儘管 6 月部分訂單出貨排程因船期及訂艙因素而遞延至下月，但從第二季本業營運延續第一季回升趨勢來看，受惠於歐美大型通路客戶拉貨需求穩健，以及中國市場消費動能逐步回溫，整體家用縫紉機的接單與出貨節奏持續增溫，本業縫紉機第二季營收仍展現季增 19%、年增 5.14%，與此同時，在精密零組件事業也良好穩健的出貨暢旺下，集團穩健推進雙軌營運轉型的成長。

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伸興進一步指出，公司持續深化企業治理與永續經營布局，不僅本業與精密零組件事業表現穩健，在實踐企業永續與公司治理上更傳出捷報，於臺灣證券交易所最新公布之 2025 年度公司治理評鑑中，伸興憑藉著全面性的 ESG 優化與資訊安全韌性提升，成績大幅躍進，由原先的「21% 至 35%」級距，晉升至「6% 至 20%」的前段班行列，顯現公司深化 ESG 與維護股東權益的決心。