鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過16.58億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,080.52美元，24小時漲跌幅-1.28%；以太幣(ETH)現報價格1,737.8美元，24小時漲跌幅-0.77%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達16.58億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.47億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.78億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。


近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅24.6%；DODO(DODO)近一週漲幅15.9%；FET(FET)近一週漲幅10.4%。

近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅60.1%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅24.3%；yearn.finance(YFI)近一週跌幅22.9%。


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