盤中速報 - 揚博(2493)大漲7.14%，報285元
鉅亨網新聞中心
揚博(2493-TW)09日10:11股價上漲19元，報285.0元，漲幅7.14%，成交2,126張。
揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。
近5日股價下跌14.83%，集中市場加權指數下跌2.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,820 張
- 外資買賣超：-1,892 張
- 投信買賣超：+16 張
- 自營商買賣超：+56 張
- 融資增減：+1,088 張
- 融券增減：-31 張
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