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盤中速報 - 揚博(2493)大漲7.14%，報285元

鉅亨網新聞中心

揚博(2493-TW)09日10:11股價上漲19元，報285.0元，漲幅7.14%，成交2,126張。

揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。

近5日股價下跌14.83%，集中市場加權指數下跌2.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,820 張
  • 外資買賣超：-1,892 張
  • 投信買賣超：+16 張
  • 自營商買賣超：+56 張
  • 融資增減：+1,088 張
  • 融券增減：-31 張

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